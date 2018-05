​Tres víctimes mortals a les carreteres catalanes durant el pont de l'1 de maig

El sinistre a Santa Coloma de Cervelló aquest dilluns Foto: NacióDigital

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que entre les 15.00 h del divendres 27 d'abril i les 20.00 h d'aquest dimarts hi ha hagut tres víctimes mortals i tres ferits menys greus en tres sinistres viaris a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'últim sinistre va tenir lloc el dilluns 30 d'abril a les 16.49 h.Una furgoneta va patir una sortida de via al punt quilomètric 33 de la C-12, a Xerta (Baix Ebre), i va caure per un barranc. A conseqüència del xoc, el conductor i únic ocupant del vehicle va morir. El mateix dilluns, a les 16.31 h, a l'A-2 en terme de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) una motocicleta va atropellar un vianant, que va morir. El conductor va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.D'altra banda, el diumenge 29 d'abril, a les 23.53 h, hi va haver un sinistre viari mortal a l'AP-7 al punt quilomètric 58 al terme municipal de Sarrià de Ter (Gironès). Dos turismes van col·lidir i la conductora d'un dels vehicles va morir. A més, els dos ocupants de l'altre cotxe implicat van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona.En el marc de l'operació tornada les congestions més destacades a la xarxa viària s'han registrat a l'AP-7, on hi ha hagut 13 quilòmetres de congestió entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Martorell per un accident. També hi ha hagut 8 quilòmetres de cua entre Creixell i el Vendrell en sentit Barcelona a l'N-340. A més, a la C-32 hi ha hagut 8 quilòmetres amb trams de retenció de Gavà a Barcelona en sentit nord i 1,5 quilòmetres de cua a Sant Boi de Llobregat en sentit sud.Entre les 12.00 h i les 20.00 h d'aquest dimarts, han retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 182.000 vehicles, un 65,5% dels 277.000 previstos.

