Facebook incorporarà un servei de cites per impulsar relacions

Mark Zuckerberg ha anunciat aquest dimarts que la xarxa social més popular presentarà novetats. El CEO de la companyia ha afirmat que Facebook tindrà un servei de cites per lligar amb altres contactes. L'objectiu és crear "relacions importants i de llarg recorregut" i "no només per a cites puntuals".Segons el creador de la xarxa social, "els teus amics no veuran el teu perfil" i per tant, assegura que el servei de cites no emparellarà els usuaris amb els seus amics actuals. No estarà activada per defecte, haurà de ser l'usuari qui accepti utilitzar el servei. De moment, es desconeix quan entrarà funcionament aquesta eina, ja que no s'han donat gaires detalls.Aquesta novetat no és l'única que ha anunciat Zuckerberg. També es crearà Clear History, una eina que permetrà a l'usuari veure els llocs web que envien informació a Facebook quan les fa servir, però també eliminar aquesta informació del compte que l'usuari tingui en els serveis de la companyia.

