La Guàrdia Civil torna a la Generalitat buscant proves de malversació

La Guàrdia Civil va tornar a entrar a la Generalitat per buscar documentació sobre l'1-O. Agents de l'institut armat van requerir informació que pogués acreditar la malversació de fons públics que s'haurien utilitzat per organitzar el referèndum, segons explica el 3/24 La inspecció, que va tenir lloc divendres passat i no ha transcendit fins aquest dimarts, es va portar a terme per agents de paisà que després de registrar les oficines de Presidència i consultar documentació relacionada amb el web referèndum.cat no van localitzar factures ni documents que provés la malversació. Ara bé, el que sí que van trobar documents van ser informes sobre el registre del domini, que va ser durant el mandat de Pasqual Maragall, el 2006.La Guàrdia Civil va detenir el passat 15 de març el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons , després d'escorcollar el seu domicili particular i el despatx que ocupa al Palau de la Generalitat, i també la seu d'Òmnium Cultural.Molons, investigat per malversació de fons públics i desobediència, va quedar en llibertat amb càrrecs després de vuit hores de detenció. l 12 d'abril, agents de la Guàrdia Civil van escorcollar també la seu del Diplocat per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona , que investiga els preparatius de l'1-O. Una desena d'agents de la Unitat de la Policia Judicial van abandonar les oficines d'aquest organisme, després d'unes cinc hores d'escorcoll, amb unes bosses carregades amb material intervingut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)