Ernest Maragall es fa militant d'ERC

Ernest Maragall s'ha incorporat a les files d'ERC. El que va ser conseller d'Educació amb el PSC i que va fundar Nova Esquerra Catalana ha anunciat en una carta adreçada a Oriol Junqueras i Marta Rovira, publicada a l'ARA , el seu desig de formar part del partit republicà per poder "assumir i compartir plenament les decisions col·lectives que, sens dubte, haurem de prendre en els propers mesos i anys".Maragall explica que va prendre la decisió el dia que el Suprem va empresonar Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull."És hora d’aplegar forces i d'assumir compromisos, no de seguretats personals ni de la falsa protecció d’una suposada independència política", afirma en la carta. "ERC ha d’assumir com a pròpia la responsabilitat de perseguir i aconseguir l’èxit col·lectiu i compartit amb tots els altres sectors i forces polítiques que constitueixen l’espai republicà", afegeix."Ara em toca a mi i voldria esperar que molts altres arribaran a les mateixes conclusions i faran el mateix pas. He tingut en aquests últims mesos el privilegi de coincidir en la tasca, encara forçosament incipient, del grup republicà al Parlament de Catalunya. El contacte directe i freqüent amb ells i elles és el que m’ha donat la raó de fons i ha estat l'últim estímul per fer aquest pas", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)