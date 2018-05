Ponsatí demana a la Generalitat que publiqui l'informe d'Inspecció sobre Sant Andreu de la Barca

Pancartes de suport als professors de l'institut el Palau Foto: @omnium

La consellera d'Ensenyament a l'exili, Clara Ponsatí, ha reclamat en un tuit -repiulat per l'expresident Carles Puigdemont- que des de la Conselleria es publiqui l'informe de la Inspecció d'Educació de la Generalitat sobre l'endemà a l'1-O i pel qual la Fiscalia ha denunciat 9 professors de l'institut El Palau per presumpta incitació a l'odi."Ensenyament @ensenyamentcat, heu de fer públics els informes de la inspecció. El silenci i la por aviven el feixisme", ha demanat a través de la xarxa. Aquest dimarts, els professors també han rebut el suport de centenars de persones que s'han concentrat a les portes de l'ajuntament del municipi del Baix Llobregat.Ponsatí fa aquesta petició un dia després que ho reclami també un professor de l'institut i delegat sindical de la CGT, Josep Lluís del Alcázar, que va demanar a l'alcalde, Enric Llorca, que pregunti al ministre d'Educació -que té les competències pel 155- "per què està ocultant l'informe d'Inspecció".El professor de Ciències va assegurar que el seu sindicat té constància que l'informe d'Inspecció "no veu cap indici" negatiu en el comportament dels docents. També va lamentar que la Generalitat no els permetés fer un relat diferent de la versió que "s'anava alimentant", i ha retret que les famílies denunciants no parlessin primer amb l'institut ni reclamessin a Inspecció.

