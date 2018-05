VÍDEOS París torna a agitar-se cinquanta anys després de la revolta del Maig del 68

Disturbis als carrers de París aquest 1 de maig Foto: Europa Press

Aumenta la tensión en #Paris: Tras la represión policial de la semana pasada en la ZAD y las universidades, jóvenes revolucionarios se enfrentan a la policía en #1ermai. #manif1ermai pic.twitter.com/YZ1UgACAWm — Revolución Real Ya (@RRYrevolucion) 1 de mayo de 2018

La policia antiavalots francesa ha emprat canons d'aigua i gas lacrimogen aquest dimarts per contenir els disturbis iniciats per centenars d'integrants de grups anarquistes que han llançat còctels Molotov contra botigues i aparadors durant la commemoració anual de l'1 de maig, dia dels treballadors, en París.Les forces de seguretat han identificat els responsables com a membres dels anomenats "Black Blocs", que havien animat en els últims dies a través de les xarxes socials a sortir als carrers aquest dimarts en un "dia revolucionari". Fins a 1.200 persones, integrants d'aquests grups, han respost a la convocatòria.La policia ha informat en un comunicat, recollit pel diari Le Figaro , que almenys 200 d'aquests participants han estat detinguts temporalment. Es desconeix quants han passat per complet a disposició judicial.La protesta aquest any dels "Black Blocs" s'insereix dins de les dificultats que travessa l'actual Govern per negociar amb els sindicats alguns plans per alliberar les regulacions laborals. Per exemple, el personal ferroviari ha començat tres mesos de vagues contínues a nivell nacional en una disputa sobre la revisió planificada de l'operadora estatal de ferrocarrils, la SNCF. Aquestes accions estan passant quan se celebren els 50 anys de la coneguda com a la revolta del Maig del 68. El dia 2 de maig es va iniciar un mes de revolta a París. Feia mesos que les universitats vivien en agitació contra el Pla Fouchet, una reforma que volia incloure normes de selectivitat. El tancament d'estudiants a Nanterre i les expulsions de diversos estudiants va provocar que s'estengués un moviment de protesta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)