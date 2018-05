El govern espanyol es reunirà amb els pares guàrdies civils de l'institut de Sant Andreu de la Barca

L'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca Foto: ACN

"No calen més paraules" #NoEsteuSols #9delPalau pic.twitter.com/lfivAb0Epl

Malgrat la pluja, diversos centenars de persones es manifesten a Sant Andreu de la Barca aquest matí per mostrar el suport als professors de l'#ieselpalau #9delpalau i denunciar el linxament dels docents. — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 1 de mayo de 2018

Ens volen trencar l’Institut i la cohesió social dels alumnes #ieselpalau #9delpalau amb noms i cognoms pic.twitter.com/urYVA2tJdj — Suport IES El Palau (@9delpalau) 30 d’abril de 2018

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, es reuniran el 8 de maig amb una representació dels guàrdies civils pares dels alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca "que van ser presumptament humiliats" per nou professors "que van fer comentaris a classe criticant l'actuació policia de l'1-O", segons ha informat el govern espanyol.La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga els fets. Durant la trobada els representants de l'executiu encapçalat per Mariano Rajoy els mostraran el seu suport i els manifestaran que "comparteixen la seva indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d'un centre educatiu". Ho faran "independentment de les actuacions judicials en curs", segons s'especifica des del govern.En aquesta reunió els dos secretaris d'Estat exposaran a la representació dels pares els resultats de les investigacions obertes sobre "el succeït" a l'institut. També se'ls informarà de les tasques de posada en comú fetes en les últimes dates per la Secretaria d'Estat de Seguretat i la Secretaria d'Estat d'Educació sobre "altres possibles casos d'"assetjament escolar a Catalunya".El govern espanyol afirma que es tracta d'una tasca "intensa" que ha estat acompanyada de reunions amb la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb el cap de la Zona de Catalunya del cos, el tinent general Ángel Gozalo Martín, i amb "pares dels alumnes humiliats".Aquest dimarts, centenars de persones han donat suport als professors de l'institut en una concentració davant les portes de l'Ajuntament del municipi . Els docents estan sent investigats per un presumpte delicte d'odi per haver "humiliat" fills de guàrdies civils. La pluja no ha evitat que aquest 1 de maig també s'hagi sortit al carrer al municipi del Baix Llobregat per defensar l'escola catalana i els seus professionals.

