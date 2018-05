​La Fiscalia arxiva la investigació de l'acte que va obrir la campanya pel sí a l'1-O a Tarragona

Oriol Junqueras durant l'acte de campanya pel sí a Tarragona Foto: Júlia Abelló

La Fiscalia ha considerat llibertat d'expressió l'acte que va obrir la campanya pel sí al referèndum de l'1-O a Tarragona i ha arxivat la denúncia, segons ha avançat el Diari de Tarragona Cal recordar que el 14 de setembre es va celebrar a la Tàrraco Arena Plaça el que suposava el tret de sortida de la campanya pel referèndum d'autodeterminació, organitzat per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), per Òmnium Cultural i per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC).El Tribunal Constitucional ja s'havia pronunciat sobre la consulta declarant-la il·legal, i per això el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va advertir els organitzadors que incorrien en un "delicte" si celebraven aquest acte. L'esdeveniment, que va comptar amb la participació de la plana major del Govern de Carles Puigdemont, va ser denunciat per la policia espanyola davant la Fiscalia, que ara ha decidit arxivar la investigació considerant que es va emmarcar en els drets a la llibertat d'expressió i reunió recollits per la Constitució.A l'acte hi van assistir més de 9.000 persones i hi van intervenir Marta Rovira (ERC), Marta Pascal (PDeCAT), Quim Arrufat (CUP), Antoni Castellà (Demòcrates), Magda Casamitjana (Demòcrates), Jordi Sànchez (aleshores president de l'ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Neus Lloveras (aleshores presidenta de l'AMI), Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.​

