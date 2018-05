La Masella tanca la millor temporada de la seva història amb més de 500.000 esquiadors

Un esquiador baixant per les instal·lacions de la Masella Foto: ACN/Cedida

La Masella ha tancat la temporada d'esquí als Pirineus i ho ha fet qualificant-la "d'històrica". L'estació de la Cerdanya ha estat la darrera dels Pirineus a tancar les instal·lacions per a les quals han passat més de 500.000 esquiadors. Es tracta de la xifra d'afluència més alta dels darrers 50 anys i representa un increment del 18% respecte de la temporada 2016-2017, que ja va ser especialment bona. La segona temporada amb més afluència de visitants va ser la del 2008-2009, amb 437.000 esquiadors. Els responsables de les instal·lacions atribueixen l'èxit a les abundants nevades que s'han registrat a la zona així com a la moderna xarxa de neu produïda.L'estació ha tancat aquest 1 de maig la temporada d'esquí més llarga dels Pirineus, que es va iniciar el 10 de novembre. Ho ha fet amb xifres rècord. Durant aquests mesos, han passat per les seves instal·lacions més de 500.000 esquiadors, 28.000 dels quals han participat en l'experiència d'esquí nocturn.Aquesta dada suposa un increment del 18% respecte al nombre de visitants que van rebre la temporada 2016-2017, que ja va ser especialment bona. A més, suposa un 46% més d'esquiadors que l'anterior del 2015-2016. De fet, la segona temporada amb més afluència a l'estació va ser la de l'any 2008-2009, amb 437.000 visitants.Els responsables de l'equipament atribueixen la situació a les abundants nevades d'aquest hivern. Especialment, en aquesta zona on se n'han registrat per sobre de la mitjana climàtica. També asseguren que les "constants inversions" que han realitzat per oferir "la millor experiència d'esquí" han influït en l'excepcional temporada que han tancat aquest dimarts. .

