Netflix rectifica i indemnitza una actriu després de l'escàndol de desigualtat salarial

Netflix rectifica i pagarà els diners que deu a Claire Foy després que es destapés l'escàndol de la desigualtat salarial. L'actriu que donava vida a la reina Isabel II a la sèrie The Crown cobrava menys que el seu company de rodatge, Matt Smith. L'actor s'embutxacava 39.000 per capítol per i ella, només 29.000.La plataforma ha decidit posar remei a la situació, que van confirmar els productors de la sèrie fa unes setmanes, i indemnitzarà Foy amb 275.000 dòlars (uns 225.000 euros). Els dos actors, implicats en aquest escàndol, no participaran en la tercera temporada.

