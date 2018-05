L'independentisme reclama la «República dels drets socials»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el secretari general de la Intersindical, Carles Sastre Foto: Ferran Casas

A Catalunya, les mobilitzacions per l'1 de maig continuen. Si la manifestació convocada al matí per UGT i CCOO ha estat marcada pel clam feminista i l'exigència de la dignificació dels salaris i de les pensions, la d'aquesta tarda convocada per la plataforma "Alcem-nos" -impulsada per l'ANC i la Intersindical-CSC, el principal sindicat independentista- reclama la "República dels drets socials", que també recull les reivindicacions d'igualtat. Milers de persones han arrencat la protesta des de la plaça Urquinaona. En el seu manifest , denuncien que s'està produint una regressió en termes democràtics, econòmics, polítics i socials, una situació que entenen que només es podrà revertir si es posa en marxa un procés constituent per construir una "Catalunya radicalment democràtica i socialment justa". Els convocants consideren que l'actual model econòmic s'ha demostrat "profundament injust" i ha empitjorat la vida de la majoria dels catalans.Algunes d'aquestes situacions que ho demostren, detallen, és que Catalunya té les taxes universitàries més altes de l'Estat, que es negui l'accés a la sanitat als nouvinguts, les retallades en educació, les dificultats per accedir a l'habitatge, les condicions laborals precàries, l'atur, les pensions "irrisòries" i les retallades de serveis públics. Tot plegat, una situació que, en el cas català, conflueix amb la reivindicació sobiranista i el front antirepressiu que s'ha bastit contra l'aplicació del 155.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reivindicat que només amb una República es podran defensar els drets socials dels ciutadans, com ara un salari mínim digne que podria situar-se en els 1.200 euros mensuals. Ha recordat com el Tribunal Constitucional ha tombat, anul·lat o suspès fins a 46 lleis.La convocatòria d'aquesta manifestació per part de la plataforma "Alcem-nos" respon a la voluntat d'un independentisme que considera que CCOO i UGT no es mullen prou contra la repressió, ja que van donar suport a aturades però no a les vagues generals del 8 de novembre i del 3 d'octubre. Tant Camil Ros com Javier Pachecho han centrat les reivindicacions d'aquest 1 de maig en la igualtat i la millora de les condicions laborals, tot i que han recordat també la regressió en drets i llibertats amb l'empresonament d'artistes, activistes i dirigents polítics.Per contra, l'unionisme retreu als dos grans sindicats la convocatòria de la manifestació per la llibertat dels presos polítics del passat 15 d'abril , davant la qual han hagut de maniobrar les direccions estatals. Fins al punt que el líder de CCOO, Unai Sordo, va negar l'existència de presos polítics . Els sindicats han admès algunes baixes d'afiliats per aquesta raó, entre els quals, la del president de Cs, Albert Rivera, que ha estripat el carnet d'UGT i que, per primera vegada, s'ha negat a assistir a la mobilització de l'1 de maig argumentant que els sindicats donen suport a l'independentisme.En tot cas, és arran d'aquests dubtes que l'ANC i la Intersindical-CSC -que la setmana passada va afrontar un judici per la vaga del 8 de novembre - han impulsat la plataforma "Alcem-nos", junt a altres entitats com Universitats per la República, les ADIC -Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes-, Docents per la República, la FNEC, les Joventuts d'ERC o La Forja, les quals han convocat la primera gran manifestació independentista de l'1 de maig Algunes de les reivindicacions que fan en l'àmbit laboral són un salari mínim de 1.200 euros, una jornada laboral de 35 hores o la fi de la divisió sexual del treball, però també reivindicacions d'altres àmbits, com una pensió mínima de 1.200 euros, la renda garantida de ciutadania o acabar amb la intervenció de la Generalitat.La plataforma "Alcem-nos", de fet, es podria consolidar i ser un nou espai de reivindicació socio-laboral que aspiraria a pugnar pel lideratge d'aquest àmbit amb els grans sindicats, però des d'una òptica sobiranista. En aquesta primera convocatòria, compta amb el suport d'ERC i de Poble Lliure, però no de la CUP, la qual serà present a una altra manifestació plural de la tarda, junt a la Marxa de la Dignitat, Catalunya en Comú o el sindicat Intersindical Alternativa de Catalunya -el qual inclou la USTEC-.En aquesta altra marxa, que s'iniciarà a les 18h des de la plaça d'Universitat, les protestes laborals també compartiran protagonisme amb d'altres socials i civils. De fet, el lema ho deixa clar, ja que és Contra la precarietat, treball i pensions dignes. Contra la repressió, llibertat presos, per bé que la CUP hi participarà amb una pancarta netament independentista que reclama Una República per a les treballadores i un manifest que aposta, entre altres qüestions, per un Estatut del treball dels Països Catalans.

