El TSJ de Navarra defensa el jutge Ricardo González: «Les informacions són falses i malintencionades»

El president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha defensat aquest dimarts la figura del jutge Ricardo González –en el centre de la polèmica per demanar l'absolució de "La Manada"- i ha negat que tingui "problemes singulars"."Li puc assegurar que en aquest tema s'estan produint moltes informacions falses i quasi totes malintencionades", ha assegurat Galve als micròfons de la Cadena Ser. "És un bon jutge. El conec i puc assegurar que és absolutament una persona normal, com qualsevol altra", ha continuat el president del TSJN, que s'ha mostrat sorprès per les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, a la Cope."Ningú sap a què es refereix Catalá quan diu que el jutge González té problemes. Sobretot perquè acte seguit diu que ho desconeix", ha reflexionat en veu alta Galve, que considera que aquestes declaracions del ministre de Justícia "són un atac directe a la independència judicial".El poder polític i les institucions han de procurar que els ciutadans recobrin la confiança en la justícia", ha continuat el president del TSJ de Navarra, que s'ha mostrat molt crític amb els diversos responsables polítics que "primer criticaven la sentència a "La Manada" i uns dies més tard han criticat el ministre per ingerència".Galve no creu però que Catalá estigui mentint deliberadament en les acusacions contra el magistrat Ricardo González: "Ha dit una cosa que li ha explicat algú. Però aquest algú no ha li dit la veritat", ha reflexionat en veu alta el president del TSJ de Navarra. "El ministre ha expressat una cosa que no havia d'haver contat i estic segur que està penedit", ha afegit Galve, que afirma que aquesta "ficada de pota" hauria de "provocar la seva immediata dimissió". "Dimitir només depèn d'ell, la dimissió és un acte particular", ha volgut deixar clar el president del TSJN.

