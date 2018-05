La pífia de TVE amb el riu Garona i Segre a Balaguer

01/01/1970

Els desnonaments invisibles s'acarnissen amb els veïns del districte barceloní, que es veuen obligats a deixar els habitatges on han viscut tota la vida per l'alça del preu de l'habitatge | "Em sap molt de greu marxar perquè aquí tinc totes les referències", explica un home de 87 anys que no pot pagar el lloguer que li demana la propietària