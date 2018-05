Un miler de persones reclamen la millora dels salaris, l'ocupació i les pensions a Tarragona

La capçalera de la manifestació a Tarragona per l'1 de maig Foto: UGT Tarragona

Un miler de persones s'han manifestat aquest dimarts al migdia pel centre de Tarragona per exigir la millora dels salaris, l'ocupació i les pensions. En aquesta convocatòria dels sindicats UGT i CCOO amb motiu de l'1 de Maig, els manifestants recorren la Rambla Nova de Tarragona, de punta a punta.Amb una pancarta que recollia el lema de la convocatòria -en defensa de la igualtat, l'ocupació, els salaris i les pensions-, la manifestació ha arrencat puntualment a les dotze per finalitzar una hora més tard al Balcó del Mediterrani, on s'ha cantat 'L'estaca' de Llach.Els portaveus dels sindicats han fet esment dels conflictes laborals oberts al territori, com les subcontractes de Port Aventura o la situació de la plantilla a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona, i també el bloqueig en el conveni del sector del metall, que afecta 20.000 treballadors, en un territori especialment castigat per l'atur -gairebé arriba al 20%- i on 9 de cada 10 contractes són temporals.​Els sindicats adverteixen que, davant aquesta degradació laboral, es mantindran en peu de guerra i no descarten fer aviat una vaga general.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)