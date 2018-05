Troben a Barcelona set quadres ceràmics de Josep Aragay que es consideraven perduts

L'Ajuntament de Barcelona ha informat en un comunicat que ha descobert un conjunt de set quadres formats per rajoles de ceràmica amb obres de Josep Aragay que es consideraven perduts. La troballa s'ha fet a l'edifici Pere Calafell, una antiga escola situada al districte de Sant Martí de Barcelona reconvertida provisionalment en un centre d'exposicions. El Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals és el responsable de la troballa. Membres d'aquesta institució van contactar amb el Museu Municipal Josep Aragay de Breda (Selva), que ha certificat que l'autoria dels quadres correspon a Aragay, ja que disposa dels esbossos originals al seu dipòsit.La sèrie de quadres representen diversos jocs infantils i es veuen nens i nenes jugant. Josep Aragay va crear les obres l’any 1931 al seu taller de Breda com un encàrrec per decorar la secció infantil de l'Institut Antituberculós i Dispensaris Blancs, de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears. El trasllat dels quadres des d'aquest equipament, situat a l'actual passeig de Sant Joan de Barcelona, al seu emplaçament actual va fer que es perdés la seva pista.Fonts expertes en l'obra de Josep Aragay qualifiquen les obres trobades com una "joia del noucentisme ceràmic". Els quadres són de després del viatge de Josep Aragay a Itàlia que va marcar profundament els seus treballs posteriors, derivant cap a un estil més clàssic. També destaquen la varietat cromàtica que apareix als quadres, valorant el mèrit d'Aragay aconseguint certs colors concrets en una època en què se'ls fabricaven els mateixos artistes.L'Ajuntament de Barcelona, el Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals i el Museu Municipal Josep Aragay de Breda ja treballen en una exposició a l'edifici Pere Calafell on es mostraran tant els quadres com els esbossos, que el museu bredenc cedirà per a l'ocasió. També s'explicarà amb tots els detalls la rellevància d'aquesta troballa. Els quadres es quedaran permanentment al seu emplaçant actual, que es troba en procés de convertir-se en una escola bressol. Amb aquest redescobriment augmenta la petjada que va deixar Josep Aragay a Barcelona, on destaca la decoració ceràmica de la font de Santa Anna, la més antiga de la capital de Catalunya, situada al Portal de l'Àngel, al centre de la ciutat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)