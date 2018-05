Una periodista de TVE revela com es seleccionen les informacions sobre Catalunya

Cuando las noticias positivas de Cataluña, que las hay, no salen y solo "interesan" las que desprestigian #AsiSeManipula — Macarena León (@_macarenaleon) 30 de abril de 2018

Cuando después de la jornada histórica del 8M, el Telediario abre al día siguiente con sucesos y deja las manifestaciones para el minuto 18. @MujeresRtve #AsíseManipula #RTVEdetodos https://t.co/mCkqRWX7ZK — Gema Sánchez Moreno (@gemasanmoreno) 30 d’abril de 2018

Cuando jefa web (2013) manda eliminar párrafo contexto 'caso Nóos' del mensaje Nochebuena rey, te niegas, pero lo ordena, pides que quiten tu firma (xq tú no estás ya ni en la redacción) y te insinúa que te va a cesar como coordinadora #Asísemanipula #RTVEdetodos @MujeresRtve https://t.co/s4zghnUwTx — Ana Martín Plaza (@anamartinplaza) 30 d’abril de 2018

Cuando las noticias positivas de Cataluña, que las hay, no salen y solo "interesan" las que desprestigian #AsiSeManipula — Macarena León (@_macarenaleon) 30 d’abril de 2018

La información sobre corrupción que afecta al Gobierno se da tarde y en un breve de 20" y lo que afecta a otros partidos políticos se magnifica con directos, piezas y grandes despliegues. #AsíSeManipula Las @MujeresRtve no nos callamos#RTVE #RTVEdetodos — Yolanda Álvarez (@yalvareztv) 30 d’abril de 2018

Cuando te ordenan que quites el plano de un niño en un comedor social porque “eso no pasa en España”... #AsíSeManipula #SOSRtve #RTVEdeTodos pic.twitter.com/EWe473fQS0 — Alejandra Herranz (@AlexHerranz) 30 d’abril de 2018

El col·lectiu Dones Treballadores de RTVE ha engegat la campanya #Asísemanipula per denunciar la manipulació constant i sistemàtica que, segons elles, està duent a terme el govern del Partit Popular i que a més manté bloquejat el procés de renovació del consell d'administració de l'ens públic.Una periodista dels informatius de TVE ha alçat la veu i lamenta la manipulació del mitjà públic. Macarena León ha descrit amb una breu piulada el que passa a l'hora d'emetre les informacions: "Quan les notícies positives de Catalunya, que n'hi ha, no surten i només "interessen" les que desprestigien #AsiSeManipula". León ha sigut presentadora i coeditora de l'Informatiu migdia de TVE a Sant Cugat durant molts anys.Aquest denuncia s'afegeix a la que fa el col·lectiu que considera que l'actual direcció de la corporació manipula la informació que emet la televisió i exigeixen una televisió "imparcial i plural". Segons el col·lectiu, "RTVE està segrestada" i cal "retornar-la als ciutadans". Fa pocs dies, el PP va decidir bloquejar el concurs per renovar el consell d'administració de l'ens. Una cosa que pot fer pel control que té de les meses del Congrés i del Senat.Una de les iniciatives que han decidit dur a terme és que els divendres siguin dies "negres" a RTVE. És quan es reuneix el consell de ministres i les periodistes es mostren de "dol" en les seves aparicions, lluint roba negra. D'aquesta manera gràfica volen expressar l'amenaça que plana contra els professionals que creuen que RTVE ha d'exercir de servei públic.Una data cabdal que ha estat considerada una inflexió en la línia de manipulació informativa va ser el 8 de març passat, amb motiu de la vaga feminista. L'endemà d'una de les jornades de mobilització més massiva dels darrers anys, TVE va començar els seus informatius amb notícies de successos, deixant la informació del 8-M per al divuit 18.La manipulació dels informatius ve de lluny i ha estat especialment escandalosa, segons aquest col·lectiu de periodistes, en temes de corrupció, en especial els que han esquitxat membres de la Casa Reial i dirigents del PP o en els referents al procés català, que ja van ser denunciats pel Consell d'Informatius de la cadena Les pressions són contínues, segons Dones Treballadores de RTVE, i incideixen en la cobertura que es pretén donar de la realitat social i de les dificultats que pateixen els col·lectius més fràgils. El col·lectiu afirma que "a ningú pot deixar indiferent tanta indignitat".

