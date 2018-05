​Catalá respon a les crítiques: «Davant la sentència de La Manada no puc ser sord, cec ni mut»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá Foto: ACN

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha respost a l'allau de crítiques i ha defensat poder opinar sobre la sentència de "La Manada" dient que "per què no puc participar en aquest debat que s'ha produït després de la sentència per l'agressió a una jove quan jo formo part d'aquest sector? Jo no haig de ser cec, sord i mut", ha reivindicat Catalá en declaracions al diari El País. Aquestes declaracions arriben hores després que set associacions de jutges i fiscals demanessin en bloc la seva dimissió per afirmar que el magistrat que va emetre el vot particular demanant l'absolució de "La Manada", Ricardo González, "té algun problema singular", "diversos expedients oberts" i que el CGPJ "hauria d'haver actuat preventivament".El ministre ha assenyalat que la seva obligació és "alertar" de les anomalies que hi poden haver en el funcionament de la Justícia perquè el CGPJ i els mateixos jutges actuïn. "He advertit que aquest jutge té un problema perquè així m'ho han explicat companys seus i ho saben molt bé a Navarra", ha insistit Català."La meva obligació és demanar al CGPJ que actuï perquè jo no participaré en jocs d'hipocresia i les dades sobre aquest magistrat les tenen ells; jo no tinc detalls però sí que sé el que m'han explicat amb molta preocupació els seus companys", recalca el ministre. "Per què els jutges de les associacions poden opinar sobre aquesta i altres sentències i a mi se'm nega aquest dret?", ha reflexionat en veu alta Catalá, que –això no obstant- ha advocat per la independència judicial i ha defensat el bon fer de la immensa majoria dels jutges expressant que "el respecte absolut que tinc a la independència judicial no vol dir que jo no pugui parlar sobre el funcionament de la Justícia", ha reblat el ministre de Justícia.​"Jo compleixo amb la meva obligació i estic amb la reforma del Codi Penal; el Consell General del Poder Judicial hauria d'estar per garantir la capacitat i capacitació dels jutges", ha conclòs Catalá.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)