VÍDEOS Centenars de persones defensen els professors investigats a Sant Andreu de la Barca

"No calen més paraules" #NoEsteuSols #9delPalau pic.twitter.com/lfivAb0Epl

Malgrat la pluja, diversos centenars de persones es manifesten a Sant Andreu de la Barca aquest matí per mostrar el suport als professors de l'#ieselpalau #9delpalau i denunciar el linxament dels docents. — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 1 de mayo de 2018

Jordi Pesarrodona en l'acte de suport als professors de Sant Andreu de la Barca Foto: @9delpalau



Cartells en defensa dels professors de l'institut el Palau durant la manifestació Foto: CCOO Educació

Pancartes de suport als professors de l'institut el Palau Foto: @omnium

Ens volen trencar l’Institut i la cohesió social dels alumnes #ieselpalau #9delpalau amb noms i cognoms pic.twitter.com/urYVA2tJdj — Suport IES El Palau (@9delpalau) 30 d’abril de 2018

Centenars de persones donen suport als professors de l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca en una concentració davant les portes de l'Ajuntament del municipi. Els docents estan sent investigats per un presumpte delicte d'odi per haver "humiliat" fills de guàrdies civils.La pluja no ha evitat que aquest 1 de maig també s'hagi sortit al carrer al municipi del Baix Llobregat per defensar l'escola catalana i els seus professionals. "Crits de no esteu sols" i pancartes i cartells amb el missatge "Jo també sóc docent d'El Palau" omplen la concentració.Un dels exalumnes convocants, l'Adrián Ruiz, ha assegurat que el seu pas per l'IES El Palau ha estat dels millors episodis de la seva vida i que algun dels seus professors, entre ells algun dels acusats, el van ajudar molt en la seva formació acadèmica i humana. "Demano que des dels mitjans no s'ataqui i s'assenyali a ningú i es respecti la presumpció d'innocència", ha afegit.Al seu torn, Josep Lluís del Alcázar, delegat de la CGT a l'institut, ha criticat que en aquest cas "hi ha qui busca la confrontació" i ha lamentat que tant els professors com els alumnes del centre "estan vivint una situació insostenible".El regidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso de professió, Jordi Pesarrodona, no s'ha volgut perdre aquest acte reivindicatiu i ha acudit a la cita ab el seu tradicional nas vermell.Algunes de les imatges de la concentració:A l'institut el Palau van aparèixer pintades a la façana aquest dilluns, on es titllava de "nazis", "rates" i "separatas" els docents. Els fets s'han produït després de la polèmica dels darrers dies que ha encès el president de Cs, Albert Rivera , que ha aprofitat que el diari El Mundo ha publicat un article on es fan públics els noms i les fotografies dels nou docents investigats, per carregar contra l'executiu espanyol de Mariano Rajoy.

