El clam feminista acapara les reivindicacions de l'1 de maig

"La injustícia ens ha violat a totes", resa la pancarta que exhibeix Loli Gómez. Veïna de Santa Coloma de Gramenet, té clar que aquest 1 de maig va arrencar, en realitat, el 8-M: "Va ser un punt d'inflexió i avui, com a dones treballadores, diem no a la violència masclista vingui d'on vingui". La lluita feminista i la indignació col·lectiva per la sentència de "la Manada" han estat protagonistes de la manifestació convocada per CCOO i UGT, que han situat a l'horitzó la convocatòria d'una vaga general per plantar batalla al govern de Mariano Rajoy i als seus "hereus taronja".Quatre són els grans ítems sobre els quals els dos grans sindicats han convocat la mobilització d'enguany: igualtat, pensions dignes, una millor ocupació i salaris més alts. Però després que el clam del "No és no" es fes seu el carrer dijous passat després de la sentència de l'Audiència de Navarra que va condemnar per abús però no per violació els membres de "la Manada", els sindicats han cedit la capçalera de l'1 de maig a la pancarta feminista que carrega contra la decisió judicial. Segons els organitzadors, 30.000 persones -8.000 segons l'Ajuntament- han participat a la manifestació de Barcelona malgrat la pluja. A tot l'Estat, els sindicats comptabilitzen que s'han mobilitzat mig milió de persones."Si ens toquen a una, ens toquen a totes". "No és no". "No és abús, és una violació". "Fora, fora, fora la justícia patriarcal". Aquestes han estat les consignes més corejades a la capçalera. "Pretenem canviar la justícia patriarcal", explica Mercè Gòmez, una de les afiliades a la UGT que sosté la pancarta plogui o no i sense paraigües.Just darrere d'elles, que en un manifest han denunciat el "terror institucional que el sistema patriarcal imposa a les dones", la capçalera que sosté la pancarta que recull les reivindicacions laborals: "Igualtat+ocupació+salaris+pensions. Ara ens toca a nosaltres". La paraula "dignitat" ha estat present en els seus clams a l'hora de demanar que s'apugin els sous i les pensions en un moment en què hi ha creixement econòmic però no un repartiment de la riquesa que repercuteixi en les butxaques dels treballadors.Els sindicats assenyalen que les empreses han obtingut el darrer any 37.000 milions de beneficis, ingressos que superen de llarg els d'abans de la crisi econòmica, i que, per tant, "han robat salaris" a uns treballadors que han anat perdent capacitat adquisitiva. També consideren un "pedaç" l'acord entre el PP i el PNB per incrementar les pensions un 1,6% i recorden que són els salaris baixos i el govern de Rajoy el que més les perjudiquen. L'escenari, consideren CCOO i UGT, és equivalent al dels pitjors anys del govern de José María Aznar.Que els sindicats estan en peu de guerra contra el PP no és una novetat. Sí ho és que ara hi situïn també a Ciutadans, els grans absents en la mobilització d'enguany. Per primera vegada, el partit taronja no ha participat de l'1 de maig sota el pretext que CCOO i UGT han donat suport a l'independentisme per haver-se posat al capdavant de la manifestació del 15 d'abril per reivindicar la llibertat dels presos i en defensa de la democràcia, els drets i la llibertat."Ciutadans no és a la manifestació perquè és de dretes", ha dit ras i curt el líder del PSC, Miquel Iceta, que tot just acaba de donar un cop de porta a sumar-se a una eventual plataforma esperonada per Cs i encapçalada per l'ex-primer ministre francès Manuel Valls de cara a les eleccions municipals a Barcelona. A la mobilització hi ha participat també el líder dels comuns, Xavier Domènech, i dirigents d'ERC i de JxCat, que han recordat que aquest 1 de maig és de "reivindicació doble" pels drets socials i també pels drets nacionals i l'alliberament dels presos polítics.Tant el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, com el de CCOO, Javier Pacheco, han reivindicat que cal obrir una etapa de "ponts i diàleg" per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, així com la formació amb caràcter "urgent" d'un Govern, una petició que ja van fer a la manifestació del 15 d'abril convocada per l'Espai Democràcia i Convivència.Pacheco ha denunciat que s'està produint una involució democràtica i de llibertats que "empresona" des de cantants i activistes a dirigents polítics. "Volem més llibertat, democràcia i autogovern per obrir el camí als drets socials", ha insistit tot afegint que els sindicats no deixaran de sortir al carrer per protestar contra la regressió dels drets de la ciutadania. "Vindran a per nosaltres perquè no articulem una resposta col·lectiva. Ens volen muts i quiets", ha denunciat des de la plaça de la Catedral.Estan disposats a arribar, ha verbalitzat Ros, a la convocatòria d'una vaga general que sumi totes les grans mobilitzacions que han marcat els darrers mesos: des del 8-M, a les marees de pensionistes i el front antirepressiu. Tot, han dit, per "canviar" el govern del PP -i barrar el pas als seus "hereus taronja- i la CEOE, a qui assenyalen com el principal fre per aconseguir una pujada dels salaris.

