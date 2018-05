Arrimadas: «Puigdemont vol allargar el 155 perquè té por a l'oblit»

La líder de Cs, Inés Arrimadas afirma que Carles Puigdemont vol allargar el 155 perquè "sap que si hi ha un nou govern que compleixi amb les lleis, d'ell no se'n recordaran en quatre dies". En una entrevista a El Mundo publicada aquest dimarts, ha sentenciat que el president a l'exili "té por a l'oblit, al fracàs, a la normalitat perquè sap que és el seu final" perquè segons Arrimadas, "l'embolic és el seu modus vivendi. I farà qualsevol cosa per allargar-ho".En l'entrevista també ha rebutjat que l'independentisme estigui guanyant l'opinió pública internacional, encara que ha admès que "tenen altaveus i cal aconseguir que a Europa tinguin una visió més centrada. En aquest sentit, ha demanat al govern espanyol una major implicació per intentar guanyar el relat internacional a l'independentisme: "Han de tenir lideratge fora. Com a catalana, trobo a faltar un govern que ens protegeixi".Arrimadas ha negat que la seva prioritat sigui desgastar al Govern des de Catalunya, però ha criticat que no hagi presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la delegació de vot de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Toni Comín. "Es tracta de dos fugits de la justícia que cobren un sou públic. El Govern no fa res davant qui ha donat un cop a la democràcia i delega el vot, com si fos un permís de paternitat", ha recriminat, i ha exigit que donin explicacions.Per altra banda, Arrimadas aposta per guanyar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i als partits independentistes "amb un nou projecte" en les eleccions municipals de l'any vinent. Ha assegurat que des de Cs volen "sumar gent de la societat i captar talent" amb l'objectiu de guanyar les eleccions municipals.Ha lamentat que el PSC hagi descartat l'opció de formar una candidatura unitària amb els partits no independentistes liderada per l'exprimer ministre de França Manuel Valls i ha acusat els socialistes de preferir "sumar amb els nacionalistes o els populistes d'Ada Colau".

