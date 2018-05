L'advocat de Ponsatí considera que s'enfronta a «una sentència de mort» si és extradida

Les declaracions de l'advocat de Ponsatí a "The National"

L'advocat de la Clara Ponsatí afirma que la consellera d'Ensenyament a l'exili s'enfronta a"una sentència de mort" si finalment és extradida a Espanya. Aamer Anwar ha assegurat en declaracions al diari escocès The National que la seva defensa es basarà en l'estratègia de la defensa dels drets humans per tal de fer front a l'euroordre de detenció.Anwar destaca que Ponsatí en cas de ser extradida, s'enfrontaria quatre anys de presó preventiva i en el pitjor dels casos, si fos condemnada, potser hauria de complir una pena de fins a 33 anys de presó. Davant d'aquest escenari, està convençut que l'estat espanyol "no renunciarà a imposar la màxima sentència".El mateix advocat considera que el cas de Ponsatí passarà a la història d'Escòcia i al Regne Unit, ja que es tracta "d'un enjudiciament polític i es veurà un govern estranger enjudiciat per abusar del procés".Segons l'advocat, Ponsatí rebutja la seva extradició perquè "no es tracta de justícia, això és venjança, és un segrest". Anwar també considera que no hi ha manera que Espanya pugui argumentar que és una democràcia quan es comporta com ho està fent i etziba que "el Govern espanyol no obeeix a la seva llei. El que ha passat no és legal segons la llei espanyola". En aquest sentit, afegeix que "Espanya té lleis raonables, però no les respecten quan es tracta d'aquest cas".

