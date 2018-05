La contundent defensa de Puigdemont a l'escola catalana i el clatellot a Rivera

Puigdemont va dir que l'agressió a les noies de Barcelona con la selección no era violència, obvia que les seus de Cs, PP i PSC són atacades regularment amb més de 50 casos, que hi ha elements que es dediquen a boicotejar actes polítics dels partits constitucionalistes, que els stands de SCC i Cs a la UAB han estat atacats de manera violenta. La intimidació per part de l'entorn sobiranista cap als dissidents d'una manera publica o més soterrada ha estat habitual, per no parlar de les concentracions davant de les escoles per dissuadir a qualsevol pare a demanar l'educació en castellà dels seus fills, la qual és un dret reconegut pels tribunals. Ara que no es faci la víctima quan uns mestres que s'han sortit del seu pla d'estudis per adoctrinar els nens són criticats. Hi ha molta gent a Catalunya que s'ha cansat de mirar a una altra banda mentres els indepes es feien amb el carrer i el discurs oficial. Ara toca el conflicte civil i el grau de violència que tingui el marcarà el seny que puguin tenir els dirigents d'una altra banda, podem rebaixar la tensió o acabar com l'Ulster i em sembla que Puigdemont és més piròman que bomber.