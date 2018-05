Tots els detalls d'un 1 de maig marcat pel feminisme, les pensions i el sobiranisme

Els líders de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, durant la presentació de la jornada de l'1 de maig. Foto: ACN

El món del treball, que fa un temps feia pivotar al seu voltant les principals mobilitzacions de les societats occidentals, cada cop és menys nuclear en les protestes actuals. La precarietat generalitzada i l'heterogeneïtat de la classe treballadora; la pèrdua progressiva d'incidència dels grans sindicats -que ja fa sis anys que no convoquen una vaga general, tot i el constant procés de laminació de drets-; i l'auge de demandes de caire nacional, social o civil han provocat fins i tot que aquest 1 de maig, l'històric dia del treball, vingui marcat per elements no directament relacionats amb la qüestió laboral.D'aquesta manera, CCOO i UGT s'han hagut d'adaptar a un clima de reivindicacions sense precedent aquest hivern en què les feministes i els pensionistes han portat la batuta, per encabir en la seva manifestació aquests elements que no han liderat les que havien estat les grans organitzacions que enquadraven i mobilitzaven de forma més efectiva les classes populars. Així mateix, mentre aquests sindicats fan equilibris amb el procés i els presos polítics, emergeix per primer cop una convocatòria que, amb suports destacats, pretén vincular la lluita per la República catalana amb la dels drets socials i laborals.Quan CCOO i UGT van presentar la setmana passada la manifestació d'aquest dimecres, ja van admetre que esperen que aquesta begui de l'embranzida de la gran manifestació feminista del 8 de març -amb una vaga general convocada només per altres sindicats més minoritaris- i de les reivindicacions dels pensionistes a tot l'Estat. D'aquesta manera, amb el lema Ara ens toca a nosaltres, la seva marxa pivotarà en quatre grans ítems, dels quals només dos estan directament lligats al treball: la igualtat, pensions dignes, una millor ocupació, i salaris més alts.A més, la manifestació conjunta -que compta amb el suport d'ERC, PSC i Catalunya en Comú i sortirà a les 11.30 des de la plaça d'Urquinaona- anirà finalment encapçalada per una pancarta amb el lema No és abús, és violació #NoÉsNo, contra la sentència dels membres de "La Manada", la qual serà portada per les secretàries de les dones de CCOO i UGT de Catalunya i representants de Novembre Feminista i de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, com la seva coordinadora, Montserrat Vilà.Els líders dels sindicats, però, refreden la possibilitat que s'acosti una vaga general, la protesta clàssica del moviment obrer en els moments més difícils. El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que hi ha moments per convocar-la, però sense més concreció, mentre que el seu homòleg de la UGT de Catalunya, Camil Ros, simplement afirma que aquesta hauria de ser com més àmplia i plural possible.Un altre dels temes que incomoda aquestes organitzacions és el procés, que divideix la seva militància -en el cas de CCOO, quasi per la meitat - i els fa rebre crítiques de banda i banda. Segons els independentistes, aquests sindicats no es mullen prou contra la repressió, mentre que l'unionisme li retreu la convocatòria de la manifestació contra la situació de presos polítics i exiliats , davant la qual han hagut de maniobrar les direccions estatals -fins al punt que el líder de CCOO, Unai Sordo, va negar l'existència de presos polítics -, que han admès baixes d'afiliats per aquesta raó -entre els quals, la del president de Cs, Albert Rivera, que ha estripat el carnet d'UGT -.Arran d'aquest dubtes, l'ANC i la Intersindical-CSC -el principal sindicat independentista, que la setmana passada va afrontar un judici per la vaga del 8 de novembre - han impulsat la plataforma "Alcem-nos", junt a altres entitats com Universitats per la República, les ADIC -Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes-, Docents per la República, la FNEC, les Joventuts d'ERC o La Forja, les quals convoquen la primera gran manifestació independentista de l'1 de maig La marxa, que sortirà a les 17.30 des de la plaça d'Urquinaona, reivindicarà la República dels drets socials, la qual inclouria en el seu manifest qüestions laborals com un salari mínim de 1.200 euros, una jornada laboral de 35 hores o la fi de la divisió sexual del treball, però també reivindicacions d'altres àmbits, com una pensió mínima de 1.200 euros, la renda garantida de ciutadania o acabar amb la intervenció de la Generalitat.La plataforma "Alcem-nos", de fet, es podria consolidar i ser un nou espai de reivindicació socio-laboral que aspiraria a pugnar pel lideratge d'aquest àmbit amb els grans sindicats, però des d'una òptica sobiranista. En aquesta primera convocatòria, compta amb el suport d'ERC i de Poble Lliure, però no de la CUP, la qual serà present a una altra manifestació plural de la tarda, junt a la Marxa de la Dignitat, Catalunya en Comú o el sindicat Intersindical Alternativa de Catalunya -el qual inclou la USTEC-.En aquesta altra marxa, que s'iniciarà a les 18h des de la plaça d'Universitat, les protestes laborals també compartiran protagonisme amb d'altres socials i civils. De fet, el lema ho deixa clar, ja que és Contra la precarietat, treball i pensions dignes. Contra la repressió, llibertat presos, per bé que la CUP hi participarà amb una pancarta netament independentista que reclama Una República per a les treballadores i un manifest que aposta, entre altres qüestions, per un Estatut del treball dels Països Catalans.A banda, dos sindicats més encara protagonitzaran les respectives manifestacions de l'1 de maig a Barcelona -a la resta del país, les convocatòries descentralitzades són múltiples-, tot i que amb la qüestió laboral més al centre. Així, la Unió Obrera Sindical de Catalunya (USOC) sortirà a les 11.30 des de la plaça d'Universitat amb el lema Els salaris, el deute pendent, mentre que la Confederació General del Treball (CGT) marxarà des de Jardinets de Gràcia, a les 12h, amb la pancarta L'estafa continua. Seguim als carrers.

