​Paluzie creu que el «més coherent» és anar a eleccions si no s'investeix Puigdemont

Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC Foto: Adrià Costa

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, considera que el "més coherent" és repetir eleccions a Catalunya si la majoria independentista no pot investir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En una entrevista a 8 TV aquest dilluns, recollida per Europa Press, ha destacat que és "molt més greu que no es respectin els resultats de les eleccions" i que Puigdemont hauria de poder ser investit perquè va poder presentar-se a les eleccions del 21 de desembre."Ho trobo tan greu que políticament és més potent dir que fins que no ens respectin els resultats de les eleccions anirem a votar tantes vegades com sigui possible. Mantenir un pols democràtic", ha sentenciat.Tot i això, ha explicat que l'ANC està a l'espera que els partits independentistes arribin a un acord sobre la investidura i que llavors ho valoraran, però ha assegurat que seguiran defensant la investidura de Puigdemont "mentre hi hagi possibilitats".Paluzie ha recordat que els partits independentistes es van presentar a les eleccions amb la intenció de restaurar el Govern de la Generalitat cessat i considera que han de complir aquest mandat electoral i respectar la "sobirania del Parlament".Així mateix, ha alertat que no fer-ho podria posar en risc l'estratègia internacional de l'independentisme: "Veiem l'impacte internacional que té la figura de la Presidència i ens fa por que en el moment que no es tracti d'un president electe deixi de tenir-lo" .En aquest sentit, ha destacat que "la figura que genera portades de premsa i que s'està visualitzant més que mai la vulneració de drets fonamentals que fa l'Estat és Puigdemont", i ha expressat la seva preocupació que si no és escollit president, perdi aquesta influència en l'opinió pública internacional.Preguntada per si veu possible investir Puigdemont, Paluzie ha afirmat que es pot fer reformant la Llei de Presidència, encara que ha admès que "s'han perdut oportunitats de fer-ho" i que ara és més difícil perquè la seva candidatura va ser suspesa pel Tribunal constitucional, que dijous va acceptar a tràmit el recurs presentat pel Govern al gener.La presidenta de l'ANC ha reivindicat que l'opinió pública internacional està canviant a favor de l'independentisme, ja que està observant "la vulneració de drets" de l'Estat contra l'independentisme.També ha defensat que la independència de Catalunya es pot materialitzar "mentre hi hagi una majoria independentista al Parlament" i que el context actual és més favorable per obtenir reconeixements internacionals.Paluzie ha assegurat que després de la proclamació de la República catalana el 27 d'octubre hi havia "governs que podrien haver reconegut la independència", però que no ho van fer quan van veure que el Govern de la Generalitat no feia res per fer-la efectiva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)