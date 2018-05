Denuncien que el govern espanyol oculta un informe que exculpa els nou professors acusats d'odi

Pintades a l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca Foto: @9delpalau

Ens volen trencar l’Institut i la cohesió social dels alumnes #ieselpalau #9delpalau amb noms i cognoms pic.twitter.com/urYVA2tJdj — Suport IES El Palau (@9delpalau) 30 d’abril de 2018

Pintades a l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Foto: Cedida/ACN

Un professor de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca reclama que es faci públic l'informe que "s'està ocultant" de la Inspecció d'Educació de la Generalitat sobre el dia després de l'1-O i pel qual la Fiscalia ha denunciat nou professors per un presumpte delicte d'incitació a l'odi.En declaracions a Europa Press, Josep Lluís del Alcázar, delegat sindical de la CGT, ha reclamat a l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, que pregunti al ministre Íñigo Méndez de Vigo -qui ara té les competències en educació amb l'aplicació del 155- "per què oculta l'informe d'Inspecció".El professor de Ciències ha assegurat que el sindicat té constància que l'informe d'Inspecció "no veu cap indici" negatiu en el comportament dels docents, i ha reclamat que es faci públic per proporcionar tranquil·litat als professors i alumnes.El professor ha defensat la tasca dels docents d'El Palau, ha lamentat la "instrumentalització" que s'està fent del cas, i ha retret la indefensió que senten els educadors, que, ha dit, s'han mantingut mesos en silenci.Ha lamentat que la Generalitat no els permetés fer un relat diferent a la versió que "s'alimentava", i ha retret que les famílies denunciants que no parlessin primer amb l'institut ni fessin reclamació a Inspecció.El mateix professor ha afirmat que el Consell Escolar de l'institut -en el qual també hi ha l'ajuntament- va manifestar al novembre per unanimitat el rebuig a les acusacions "infundades" i va remarcar que mai s'havia produït un conflicte per raons ideològiques.Del Alcázar ha recordat que les competències municipals d'educació estan en mans d'una regidor de Cs, per la qual cosa ha demanat al president de Cs, Albert Rivera, que parli amb el regidor abans de pronunciar-se de forma "intolerable".Ha afirmat que els nou professors denunciats representen un 10% del centenar que compon la plantilla d'El Palau, dels quals un imparteix ara a un altre centre, i que les famílies denunciants són sis o set de les desenes de fills de guàrdia civils que estudien a l'institut.Ha remarcat que des que es va saber la denúncia de Fiscalia s'han multiplicat les mostres de suport als professors i l'institut, i s'ha mostrat convençut que els professors donaran "el millor de si" fins a final de curs tot i la situació.El grup de suport als professors de l'institut el Palalu, 9 del Palau, ha convocat una manifestació avui a les 12 del migdia davant l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a mostra de força i de suport als docents acusats de delictes d’odi.A l'institut el Palau han aparegut pintades a la façana aquest dilluns, on es titlla de "nazis", "rates" i "separatas" els docents. Els fets s'han produït després de la polèmica dels darrers dies que ha encès el president de Cs, Albert Rivera , que ha aprofitat que el diari El Mundo ha publicat un article on es fan públics els noms i les fotografies dels nou docents investigats, per carregar contra l'executiu espanyol de Mariano Rajoy.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)