Noves cancel·lacions de Vueling per la vaga de controladors aeris de Marsella

Un avió aterrant a l'aeroport de Barcelona Foto: ACN

La vaga de controladors aeris de Marsella del cap de setmana ha obligat la companyia Vueling a cancel·lar alguns vols també aquest dilluns, segons han confirmat fonts de l'empresa. És una conseqüència d'un cap de setmana de molta complicació que ja va fer que cancel·lés 118 vols el divendres per intentar gestionar la situació.Aquest diumenge, però, la vaga francesa es va combinar amb problemes tècnics a l'aeroport d'Amsterdam, que van fer que estigués tot el dia tancat, i amb problemes, també, a l'aeroport del Prat, on un avió va quedar avariat enmig d'una de les dues pistes del complex i van fer que durant una hora només es pogués operar per una pista. A retruc de tot això, Vueling ha hagut de cancel·lar avui almenys tres vols.Des de la companyia es recorda que el 80% de la seva operativa transcorre per espai aeri francès. Aquest fet, sumat a les altres dues circumstàncies extraordinàries, han comportat les cancel·lacions d'aquest dilluns.Des de Vueling es confia que aquest dimarts ja es podrà operar amb normalitat. Tot i això, cal recordar que el dijous i el divendres vinent hi ha anunciada una vaga de pilots en aquesta companyia, que se sumarà a la que ja hi va haver la setmana passada.

