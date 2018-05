Pinten símbols feixistes a la casa d'una àvia de 80 anys per donar suport als presos polítics

Una veïna del barri de la Pujada Roja de Manresa ha denunciat que li han pintat amb pintura blanca la porta de casa i li han fet una marca feixista perquè hi tenia uns cartells on reclamava "Llibertat dels presos polítics" i "Democràcia". La dona, Sati Anton, de 80 anys, ha explicat que va penjar els cartells, que han estat arrencats, després de l'1-O. Qualifica els fets "d'un atac a la llibertat d'expressió" i recorda que "és casa seva" i que té tot el dret "a penjar el que vulgui". Anton ha presentat una instància aquest dilluns al consistori per demanar que l'ajudin a netejar la façana.Als seus 80 anys, Sati Antón va "custodiar" l'escola del seu barri el passat 1 d'octubre. Explica que els successos d'aquell dia en altres punts de votació la van "marcar" i els posteriors empresonaments la van dur a voler fer alguna cosa. Va ser llavors que va penjar els cartells.Fins ara no havia rebut cap queixa. Diumenge, però, quan es va llevar va descobrir que tenia la façana plena de pintura blanca, una marca feixista i els cartells havien estat arrencats. "No tinc el braç en condicions per netejar-ho", lamenta la dona, que ha demanat ajuda a l'Ajuntament. Afirma que li han assegurat que se'n faran càrrec.La dona explica que va penjar els cartells perquè "tenia dins una cosa i necessitava dir-ho". "No entenc per què els han tancat com tampoc per què m'han fet a mi això", lamenta, tot afegint: "Jo no he fet mai mal a ningú, són només els meus sentiments".

