VÍDEO El Govern legítim reivindica la feina feta a l'exili

Avui fa mig any que el Govern de Catalunya és a l'exili. Avui, junts #construimrepublica pic.twitter.com/BK1acPrGzJ — catalan_gov (@catalan_gov) 30 d’abril de 2018

Aquest dilluns, s'han complert sis mesos des de l'exili de Carles Puigdemont i diversos consellers, alguns dels quals van tornar i estan ara a la presó, mentre que no ho van fer Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret. Per això, el Govern legítim ha volgut reivindicar la feina feta durant aquest temps a l'exterior, "malgrat la situació d'indefensió jurídica i vulneració dels drets bàsics que exerceix l'estat espanyol" a aquests representants, segons han lamentat en un vídeo penjat al seu compte de Twitter.D'aquesta manera, asseguren que "el Govern no ha abandonat en cap moments la seva responsabilitat davant els catalans i les catalanes i ha treballat intensament per construir un nou marc polític de progrés per a Catalunya". El vídeo narra que l'executiu "s'ha reunit cada dimarts ininterrompudament", ha fet "centenars de reunions de treball amb professionals, institucions i entitats de tots els àmbits", "ha emès declaracions polítiques" i "ha treballat en fins a vuit països diferents: Bèlgica, Alemanya, Escòcia, Suïssa, Dinamarca, Àustria, Finlàndia i Luxemnburg" -l'euroordre dictada pel Suprem, de fet, reté els membres del Govern separats en els tres primers d'aquests països-.Una feina que, segons assegura, pretén "revertir la involució democràtica espanyola i construir República". "No és la primera vegada que un Govern català ha de patir la presó o l'exili, però això ens ha fet més resilients com a poble, ens ha fet estimar més les nostres institucions i sobretot la llibertat i la democràcia", exposa directament Puigdemont, que està pendent de la reforma de la llei de la presidència per intentar tornar a ser investit, per bé que no compta amb el suport de tot l'independentisme. "Res ens farà abandonar la lluita per un futur millor, si seguim units", segueix el vídeo, que conclou reivindicant unitat: "Junts construïm República".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)