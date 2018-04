Xoca contra la barrera d'un pas a nivell a la Canonja, bolca i fuig deixant el cotxe al mig de la via

Personal d'Adif treballant per arranjar els desperfectes a la barrera del plas a nivell Foto: @lacanonja112 ‏

El conductor d'un cotxe ha xocat contra la barrera del pas a nivell que hi ha al terme municipal de la Canonja, ha bolcat el vehicle i l'ha abandonat al mig de la via. Segons els Bombers, quan han arribat al lloc de l'accident no hi havia ningú ni a l'interior ni al costat del vehicle.Per altra banda, fonts policials han confirmat que no hi havia ningú a la zona i que el cotxe constava com a sostret en la base de dades. De moment, s'ha obert un atestat de l'accident, sense que hi consti cap detingut.Des d'Adif han explicat a aquest mitjà que la barrera de la carretera Apeadero, a tocar les empreses químiques, ha estat inoperativa des de les 16.30 h fins a les 17 h, ja que els tècnics de l'empresa ho han reparat. Mentre no estava en funcionament, el mateix personal ha estat qui ha gestionat el trànsit. A més, el servei ferroviari ha estat interromput mentre es retirava el vehicle de la via.

