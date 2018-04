Catalunya ha tornat a viure un cap de setmana negre a les carreteres catalanes, amb tres accidents en diversos punts de la xarxa viària que han acabat amb tres persones mortes. La primera ha estat a Sarrià de Ter (el Gironès) , tot i que hi ha hagut un altre mort a Xerta (el Baix Ebre) i, finalment, un tercer a Santa Coloma de Cervelló (el Baix Llobregat). L'accident de Sarrià de Ter ha implicat una jove de 24 anys i veïna de Santa Coloma de Farners, en el xoc entre dos turismes a l'AP-7 durant la matinada de diumenge. A la tarda del mateix dia, un nou sinistres a la C-12 ha acabat amb la vida d'un home de 68 anys que viatjava sol en una furgoneta i que, per causes que es desconeixen, ha impactat contra un tram de tanca de protecció. Finalment, dilluns a la tarda ha estat atropellada per una motocicleta una tercera persona a la carretera A-2.

