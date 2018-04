Denuncien mancances en els vehicles de Trànsit dels Mossos

Uns agents dels Mossos d’Esquadra. Foto: ACN

El sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC s'ha sumat a les denúncies d'altres representants dels agents al voltant de les mancances de material a la secció de Trànsit. Així, lamenten certificar que en algunes comissaries s'han distribuït aparells electrònics coneguts com a PDA que són de segona mà i que pertanyien a Correus, fet que queda palès, segons expliquen, per l'anagrama d'aquesta empresa que encara conserven alguns dels aparells. USPAC, de fet, ja havia denunciat aquesta circumstància el novembre de l'any passat.Altres queixes fan referència a la indumentària dels agents, que denuncien que és vella o obsoleta o bé està deteriorada, a la manca d'efectius o al mal estat d'alguns dels vehicles policials que utilitzen. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ja alertava la setmana passada de la manca de recursos dels agents destinats a Trànsit i titllava el material de "deplorable", "antic" i "insuficient".Altres queixes de la USPAC fan referència a la manca de material administratiu com els impresos per fer les actes dels accidents, o a la de material que s'utilitza per fer aquests informes com les càmeres fotogràfiques. També lamenten que no tenen tauletes digitals, malgrat que, segons diuen, fa temps que s'anuncia que n'hi hauria.Pel que fa a l'equipament tèxtil dels agents, el sindicat alerta que els mossos de Trànsit no tenen guants antitall tot i ser dels efectius "que aturen a més gent", que els guants de motorista que utilitzen no són "segurs" o que els uniformes són de teixit de pitjor qualitat.En el cas del parc automòbil, USPAC alerta que hi ha vehicles amb més de 400.000 quilòmetres, motocicletes amb més de 12 anys i cotxes patrulla amb nombroses avaries o pneumàtics de mala qualitat.Finalment, algunes de les queixes fan referència a les condicions laborals dels agents, obligats, segons USPAC, a fer controls de només dos policies en alguns casos o a fer controls estàtics "amb temperatures extremes" tant a l'estiu com a l'hivern.

