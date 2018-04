El PDECat pacta amb el PSC per prendre l'alcaldia de Sant Martí Sarroca a la CUP

El ple on s'ha presentat la moció de censura, amb presència de Carles Riera. Foto: CUP

AIXÍ S'HA LLEVAT L'AJUNTAMENT DE ST. MARTÍ SARROCA DAVANT EL PLE DE MOCIÓ DE CENSURA DEL PDeCAT i PSC contra el govern republicà de CUP i ERC.



📍Ajuntament de Sant Martí Sarroca

🕗 12 h

📆 30 d'abril de 2018 pic.twitter.com/2hbJx1tJLn — CUP St.Martí Sarroca (@amcupsms) 30 d’abril de 2018

Canvi d'alcaldia a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. El @Pdemocratacat i els @socialistes_cat presentaran aquest dimarts una moció de censura contra l'actual batlle de la CUP @amcupsms, Antoni Ventura, qui els acusa de "bloqueig institucional" #NEX pic.twitter.com/15mKvmArEw — La Xarxa Notícies (@xarxanoticies) 30 d’abril de 2018

El PDECat i el PSC han pactat per aconseguir fer-se amb l'alcaldia de Sant Martí Sarroca (l'Alt Penedès) que fins el moment governava la CUP, de la mà de l'alcalde Toni Ventura. Així ho han fet constar al ple municipal, a través d'una moció de censura que portarà Josep Olivella a entomar els poders d'alcalde del municipi.D'aquesta manera, i amb el vot a favor de set regidors, la CUP passa a l'oposició, on restarà amb ERC i el regidor no adscrit Manuel Ramos, que s'ha abstingut de la votació. Aquesta aliança ha encés la crítica dels cupaires, també, a nivell nacional. El cap de llista i diputat al Parlament, Carles Riera, s'ha desplaçat al municipi, conjuntament amb el membre del secretariat nacional Joan Garriga, per criticar el pacte i recordar que el PSC ha avalat l'aplicació del 155.Per la seva part, Ventura ha afirmat que l'acord és una "vergonya" i ha criticat el PDECat per "fer teatre" i "passejar-se amb llaços grocs", mentre que pacta amb el PSC. Per contra, el portaveu del PDECat i exalcalde, Ramon Carbó, ha explicat els motius de la moció que, principalment, ha dit, són acabar amb un partit al govern que utilitza l'ajuntament per "fer apologia de la seva ideologia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)