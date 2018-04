Traslladen Raül Romeva a la cel·la del costat de Junqueras i Forn

Romeva, Rovira i Forcadell Foto: TV3

El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, empresonat al centre penitenciari d'Estremera, a Madrid, ha estat traslladat del mòdul 3 al 7, i estarà en una cel·la entre les que ocupa el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn, segons informa El Nacional. Es tracta d'un gest que aproxima físicament Romeva a Junqueras, amb qui sempre ha mantingut una bona relació personal, a més de política.En el mòdul 3, on es trobava fins ara, queda el conseller de Territori, Josep Rull, mentre que Jordi Turull, conseller de la Presidència, es troba al mòdul 4. Junqueras i Forn es troben empresonats des del 2 de novembre passat, acusats de rebel·lió. Romeva va ser deixat en llibertat el dia 4, junt amb cinc consellers més: Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i els esmentats Rull i Turull. El 23 de març passat, van reingressar a la presó per odre del jutge Pablo Llarena Romeva, Rull, Turull, Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, es troben empresonats al centre de Soto del Real, on van ingressar el 16 d'octubre passat.

