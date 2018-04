Tensió entre Piqué i la seguretat del Barça

Gerard Piqué volia obrir la porta perquè el tertulià Cristóbal Soria pugés al bus de la rua del Barça. Els membres de seguretat del club ho han impedit. #ruarac1 pic.twitter.com/f5FoSOowDC — Islàndia RAC1 (@islandiarac1) 30 d’abril de 2018

La seguretat del FC Barcelona ha parat els peus al futbolista Gerard Piqué aquest dilluns a la tarda, durant la rua de celebració del doblet que s'ha realitzat pels carrers de la capital catalana. En el moment en què el jugador ha intentat fer entrar al bus el tertulià de "El Chiringuito de Jugones" Cristóbal Soria, els agents de seguretat li ho han impedit, un fet que ha creat una lleugera situació de tensió.De fet, Piqué volia obrir la porta perquè el tertulià pugés al bus de la rua, i tractava d'intercedir perquè li ho permetessin. No obstant això, finalment no ha estat possible, i el conegut tertulià -també exdelegat del Sevilla CF- ha quedat fora.

