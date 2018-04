​La troballa de restes humanes a la via retarda els trens entre Tarragona i Torredembarra

Circulació interrompuda en tots dos sentits entre Tarragona i Torredembarra per la presència d'obstacles a la via. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. — R15 Rodalies (@rod15cat) 30 de abril de 2018

Afectacions que poden superar els 90 minuts per la presència d'obstacles a la via. Circulació per una sola via entre Tarragona i Torredembarra. — R15 Rodalies (@rod15cat) 30 de abril de 2018

Les línies R14, R15 i R16 de Rodalies de Renfe, així com les regionals RT1 i RT2 han patit retards de més d'una hora en els seus combois després que s'hagin trobat restes humanes a la via al tram entre Tarragona i Torredembarra.L'avís s'ha donat aquesta tarda, quan des d'Adif han informat que s'havia localitzat restes humanes a la via, a l'altura de Cala Romana. Segons fonts policials, aquest matí, el maquinista d'un tren que circulava en direcció Barcelona ha sentit un cop però no s'ha aturat perquè no hauria vist res mirant pel retrovisor.El mateix tren, que feia el viatge de tornada, ha estat aturat a Torredembarra per ordre de la policia, per intentar localitzar proves i esclarir els fets del succés.Cap a tres quarts de set de la tarda s'ha reobert una de les dues vies del tram i se circula per via única en aquest tram. Pel que fa a les restes del cos, de moment des dels Mossos d'Esquadra no s'aventura cap hipòtesi sobre el seu origen.

