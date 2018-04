Cs i el PSC se les tenen a Twitter pel «no» dels socialistes a sumar amb Manuel Valls

Manuel Valls, amb el líder de Cs, Albert Rivera i el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol Foto: ACN

El PSOE está más cómodo apoyando a nacionalistas y populistas que sumando con los constitucionalistas para que la capital catalana recupere prestigio, convivencia y prosperidad. Nosotros vamos a sumar en las urnas con los que sí quieran abrir esa nueva etapa para Barcelona. https://t.co/Hc2DYs7z75 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 d’abril de 2018

Es falso y deshonesto decir que los socialistas estamos más cómodos apoyando a nacionalistas y populistas. En cambio es una verdad incontestable decir que Ciudadanos está más cómodo apoyando al PP corrupto de Madrid. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 30 d’abril de 2018

.@Albert_Rivera anuncia un no-fichaje, Valls, para después culpar al resto de partidos de su NO. Lo nunca visto. Vende humo. Le dan calabazas y la responsabilidad es de otros. Es evidente que no tiene ni proyecto ni equipo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 d’abril de 2018

El "no" rotund i immediat dels socialistes a sumar-se a una plataforma constitucionalista encapçalada per l'ex-primer ministre francès Manuel Valls per guanyar a Barcelona -proposta que ha fet ell mateix aquest cap de setmana- ha indignat Ciutadans. Tant, que el líder de la formació taronja, Albert Rivera, ha carregat contra el PSOE via Twitter tot lamentant que estigui "més còmode donant suport a nacionalistes i populistes" que no pas "sumant amb els constitucionalistes".El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que ha estat l'encarregat de verbalitzar públicament aquest dilluns la negativa a la fórmula que planteja Ciutadans, ha respost el comentari de Rivera. "És fals i deshonest dir que els socialistes estem més còmodes donant suport a nacionalistes i populistes. En canvi, és una veritat incontestable dir que Ciutadans està més còmode donant suport al PP corrupte de Madrid", ha etzibat també a través d'aquesta xarxa social. El PSC ha recordat també que és Jaume Collboni el seu cap de llista, ja que així va ser ratificat pel partit fa poc més d'una setmana.El PSOE ha tanca files amb les declaracions del PSC. El secretari d'Organització dels socialistes espanyols, José Luis Ábalos, ha subratllat en declaracions a La Sexta que el PSC presentarà una candidatura "netament socialista" a l'alcaldia de Barcelona i que, per tant, no necessita "importar" fitxatges de fora. Significatiu, però, ha estat el tuit que ha fet el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el suposat fitxatge de Valls deixant entreveure que l'ex-primer ministre francès declinarà finalment ser cap de cartell. "Rivera anuncia un no-fitxatge, Valls, per a després culpar la resta de partits del seu no. Lo mai vist. Ven fum", ha dit.

