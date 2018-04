Els presos de JxCat fan confiança en «la proposta» de pla D de Puigdemont

Des de fora de Catalunya som en el punt en què hi ha que fer l’assalt al poder central de l’Estat espanyol.

La realitat ens demostra tot el temps que la solució sols pot fer-se arribar des de l’extremisme polític, obviament, entés en relació al desorbitat “statu quo” assentat pels poders establerts, forjat a sang i foc, els quals subjuguen el ciutadà i la ciutadana a tot arreu de l’Estat (recomane l'article "A sang i foc" de Trotsky, 31 d'agost de 1917). En parlar de l’extremisme polític, no em refereixo a cap dels extremismes històricament rebutjats per les societats democràtiques, però tampoc a aquells entesos en el seu significat clàssic i que les dictadures tractaren de desqualificar i assimilar al terrorisme, i els estats liberals als populismes, o a les demagògies, en aquests darrers casos, de forma tan reprobable i amb tanta càrrega de traició patriòtica. Estic referint-me a un extremisme polític desprovist de qualsevol ideologia política del passat, i, pel contrari, provist de la nova ideologia emanada del poder popular, ara sí, en la seua concepció més genuïna, més originària i més arrelada en la voluntad del poble. Un extremisme que trenque amb els principis que ens han regit fins ara, i que tant de sofriment ens deixen de forma ininterrompuda i en els plànols on vulguem situar-nos: l’econòmic, el social, el territorial, el judicial, el sexual,… No en trobarem cap d'ells, on els principis gravats en el pensament i en les consciències ciutadanes, no produisquen els desassossecs que culminen amb la infelicitat humana en què hi vivim, si no sóm capaços - i no tenim l’obligació de ser-ho - de sostreure’ns a la realitat imposada pels poders, ocupats per gent sense escrúpols, per vides foguejades en els valors del menyspreu als seus congéneres, les quals regeixen a qualsevol dels plànols que he esmentat i els que no.

La substitució de principis és la tasca a la qual ens hem d’encomanar els extremistes, deslligats de totes aquells lligats a les estructures polítiques que ens sotmeten a la força (partits, sindicats, entramat civil condescendent amb els principis que ens regeixen, etc.), per a la qual cosa hem de romandre prestos al derrumbament del règim per consumar l’assalt. Assalt revolucionari, popular o extremista. Poseu-li el nom que vulgueu.