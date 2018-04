Graupera ja té 25.000 signatures per demanar unes primàries sobiranistes a Barcelona

Jordi Graupera durant la conferència on va presentar la seva proposta. Foto: ACN

La plataforma Primàries Barcelona engegada per Jordi Graupera ha aconseguit fins ara 25.000 signatures de barcelonins que demanen crear unes primàries entre les forces sobiranistes i crear una llista unitària de cara a les eleccions municipals de 2019. Una vegada s'unifiquin, es farien unes votacions per decidir quin candidat hauria de ser l'alcaldable per Barcelona en un procés en què s'hi podria presentar qualsevol persona estigui o no vinculat a un partit. Una vegada fetes les primàries, el projecte engegat per Graupera marcava que qualsevol dels candidats que superés el 15% dels vots tindria dret a formar part de la llista. L'objectiu és que sumant totes les forces independentistes sota una única llista es pugui aconseguir l'alcaldia de Barcelona en les properes eleccions municipals, previstes per al juny de 2019.La plataforma anuncia que si s'arriba a les 30.000 signatures es començaran els contactes formals amb partits i entitats sobiranistes perquè accedeixin a formar part d'aquest projecte. En el moment de la presentació, tan sols Demòcrates de Catalunya va mostrar-se interessat pel procés, mentre que la resta de formacions van demanar parlar de projectes de ciutat.L'impulsor de Primàries Barcelona és el periodista i filòsof Jordi Graupera, qui després d'anunciar la seva idea també va avisar que tenia la voluntat de presentar-se en aquestes primàries independentistes amb la voluntat d'aconseguir l'alcaldia i evitar que Barcelona en Comú revalidi la victòria o frenar una possible victòria de Ciutadans.Graupera recorda que cada candidat hauria de comptar amb un projecte de ciutat al darrere i que una vegada hi hagués alcaldable sobiranista, tots els candidats amb una plaça a la llista haurien de treballar per elaborar un programa en què hi hagi iniciatives de totes les forces i ideologies representades.La recollida de signatures va arrencar ara fa poc més d'un mes, el 20 de març, després d'una conferència del periodista al Teatre Victòria que va generar una gran expectació i llargues cues pel públic que hi volia accedir. De fet, Graupera va arribar a fer dos passis de la mateixa conferència en una sola tarda per tal que tothom interessat pogués escoltar-la.

