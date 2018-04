Tot a punt per la rua de celebració pel doblet del Barça

Ja està gairebé tot a punt per començar la rua del Barça, després que l'equip hagi guanyat el 25è títol de Lliga , a més del 30è de la Copa del Rei . La celebració començarà a les 18.00 hores des del World Trace Center, al Port, i es disposarà a recórrer els carrers de la capital catalana amb l'habitual bus descobert. També es podrà seguir en directe per TV3, però no arribarà al Camp Nou. L'equip blaugrana farà el recorregut en una hora i mitja, aproximadament , i també passarà per la plaça Drassanes, l'avinguda Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el carrer Comte d'Urgell i l'avinguda de Sarrià, on s'acabarà el trajecte davant la plaça Doctor Ignasi Barraquer.Hi haurà punts d'animació preparats amb banderes, confeti, música ambient i pantalles led que estaran ubicats a l'inici del Paral·lel, a la intersecció de la ronda de Sant Pau amb el Paral·lel, i al carrer Urgell amb l'avinguda de Roma i a l'avinguda de Sarrià amb l'avinguda Josep Tarradellas.

Segueix EN DIRECTE la rua del Barça

