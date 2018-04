Una delegació internacional d'advocats i sindicalistes visita Cuixart a Soto del Real

L'1 de març passat es va constituir a París una delegació internacional contra la repressió a Catalunya. Set representants d'aquest fòrum van viatjar el 25 d'abril a la presó de Soto del real per entrevistar-se amb Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Entre ells hi havia els advocats Patrick Baudouin, president d'honor de la Federació Internacional de les Lligues en Defensa dels Drets de l'Home, Claire Dujardin i Cécile Brandély, del Sindicat d'Avocats de França, i sindicalistes com Jean-Michel Delaye i Felie Zorita. Però només els lletrats van ser autoritzats a entrar en la presó i reunir-se amb Cuixart. Les mobilitzacions en favor dels presos s'estenen des de tots els sectors . Els membres de la delegació internacional han emès un comunicat en què apel·len a la llibertat dels empresonats, condemnen la repressió del govern de Mariano Rajoy "amb la complicitat dels governs francès, alemany, britànic i de la Comissió Europea"i defensen "el dret del poble català a disposar d'ell mateix, elegir els seus representants i constituir la República".En la trobada, Cuixart els va manifestar que "el combat que estem duent a terme és pel respecte dels valors democràtics, no només a Catalunya sinó a tot Espanya" i que "la solució només pot ser política". El president d'Òmnium els va expressar el desig que es constituís "una mesa de diàleg entre les autoritats catalanes i les espanyoles" i que gràcies a a solidaritat internacional "s'imposi la democràcia a Espanya i es reconegui el dret a l'autodeterminació".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)