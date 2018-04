VÍDEOS Milers de persones acompanyen la rua per celebrar el doblet del Barça

Milers de persones ja són al carrer per celebrar aquest dilluns la rua del Barça, després que l'equip hagi guanyat el 25è títol de Lliga , a més del 30è de la Copa del Rei . La rua ha començat a les 18.00 hores des del World Trace Center, al Port, i es disposa a recórrer els carrers de la capital catalana amb l'habitual bus descobert. També es pot seguir en directe per TV3, però no arribarà al Camp Nou.