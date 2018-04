L'ONU investiga el CIE de la Zona Franca per retenir vuit menors d'edat

El CIE de la Zona Franca. Foto: Adrià Costa

El comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides ha obert una investigació que implica el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, per haver-hi tingut tancats vuit menors d'edat, segons ha avançat la Cadena Ser. De fet, l'ONU està investigant 39 casos de possibles vulneracions de drets dels infants en diferents parts del món, el 70% dels quals impliquen l'estat espanyol.La majoria són deportacions a Ceuta i Melilla d'adolescents que anaven indocumentats o amb fotocòpies de passaports falsos. Molts d'aquests acaben als CIE perquè, malgrat tenir menys de 18 anys, no se'ls pot documentar com a menors, o bé els metges els classifiquen com a majors.En aquests casos, es considera que els policies o els jutges dels centres haurien de posar-se en contacte amb els consolats dels països d'origen i aconseguir la seva documentació oficial, abans de retenir-los. De fet, recorden que tancar menors d'edat és una vulneració dels drets humans i dels infants i, per altra banda, incompleix la llei d'estrangeria de l'Estat.

