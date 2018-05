​Barcelona facilitarà l'accés al wifi gratuït

Els cartells que identifiquen els punts d'accés al wifi públic. Foto: Jordi Jon Pardo

El wifi públic té milers d'usuaris malgrat les limitacions La velocitat limitada i tots els passos que cal salvar abans d'accedir al wifi públic no són impediments perquè el servei tingui milers d'usuaris. Aquest març va registrar-ne 114.441 –i 622.461 accessos- que es van connectar a través del més d'un miler de punts existents a la ciutat, entre els d'equipaments municipals i els que estan al carrer. Més de la meitat dels internautes –69.789- van navegar múltiples vegades, i cadascun ho va fer una mitjana de 8,84 cops. L'indret més popular va ser l'estació del Nord d'autobusos, on hi ha tres punts d'accés que van utilitzar 5.743 usuaris, i va ser seguit pel de La Rambla-carrer Ferran, amb 5.391, i Sardenya-Provença, al davant de la Sagrada Família, amb 4.052.

L'ús dels mòbils intel·ligents està plenament estès a Barcelona, però el wifi públic gratuït que ofereix l'Ajuntament encara té nombroses limitacions . Hi ha una part que no depenen de consistori, i és que la legislació estatal només permet que sigui de baixa velocitat, però n'hi ha una que sí que està a les seves mans: facilitar l'accés a l'hora de connectar-se a la xarxa sense fils. L'Ajuntament té un projecte per simplificar l'acció de connectar-se al wifi municipal mitjançant la tecnologia Passpoint, de recent creació.Ara navegar amb el wifi públic implica superar una sèrie de tràmits previs. Cal accedir a un portal de registre i introduir-hi el correu electrònic, lloc de residència i acceptar les condicions d'ús. Després es rep un correu de validació en cas que sigui el primer cop, mentre que, si l'usuari ja s'hi ha connectat en els darrers sis mesos, caldrà només fer el pas del portal de registre. I tot a una velocitat de 256 kbps, molt allunyada del que requereixen els dispositius mòbils per navegar a una velocitat acceptable.El nou sistema d'accés amb tecnologia Passpoint es va provar durant el darrer Mobile World Congress (MWC), que es va celebrar a finals de febrer . La prova la van gestionar la Wireless Broadband Alliance (WBA) amb l'Ajuntament, la Fira, l'aeroport del Prat i la GSMA, la patronal mundial del mòbil que organitza el congrés. Els usuaris acreditats al Mobile, dels quals ja disposaven les dades personals, es podien descarregar un certificat al mòbil i ja quedaven identificats per connectar-se automàticament i navegar a alta velocitat utilitzant qualsevol dels punts d'accés de wifi que participaven en el test.L'aplicació de la nova tecnologia Passpoint per facilitar l'accés al wifi públic no serà immediata, segons admet ael director de Telecomunicacions i Infraestructures de l'Institut Municipal d'Informàtica, Jordi Cirera, el qual veu difícil que sigui una realitat aquest any, però calcula que a principis de l'any que ve és "un escenari plausible". A més, recorda que l'Ajuntament ja fa temps que està demanant modificar la legislació estatal que impedeix un wifi públic d'alta velocitat per "obsoleta" , ja que el consistori considera que tenir-lo no entraria en competència amb els serveis de les operadores.Amb aquesta finalitat, el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha fet arribar fa pocs dies una carta al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín, perquè es trobi la manera per aixecar la limitació de velocitat. Més enllà de millorar-se el servei, està en joc la possibilitat de beneficiar-se de la iniciativa WiFi4EU, un programa d'ajudes europees per a la instal·lació gratuïta de zones públiques de wifi d'alta capacitat en comunitats locals de tot Europa.El projecte WiFi4EU té un pressupost inicial de 120 milions d'euros, però a priori els municipis espanyols no poden aspirar a les ajudes perquè no poden oferir un servei veloç. Pisarello recorda a la missiva que la capital catalana pretén reduir les desigualtats pel que fa a penetració d'Internet que es detecten entre barris, però les limitacions que imposa la legislació estatal "xoquen clarament amb les recents recomanacions europees i anul·len tot el potencial que aquesta xarxa podria tenir per contribuir a tancar la bretxa digital". Segons un informe que va elaborar la Mobile World Capital, el 84% de barcelonins té Internet a casa, però hi ha grans variacions entre barris : a les Corts en disposen el 96% de domicilis i a Torre Baró, només el 62%. "Volem posar les TIC a l'abast de tota la ciutadania, perquè tots els veïns i veïnes de la ciutat, visquin on visquin, puguin beneficiar-se de les oportunitats que ofereix la revolució digital", explica Pisarello. Per aconseguir-ho, argumenta que l'extensió de la xarxa de wifi públic és "un instrument de gran importància", d'acord amb els objectius de l'Agenda Digital per a Espanya.Recorda que l'Ajuntament disposa d'una xarxa de wifi pública desplegada en els espais públics de titularitat municipal, d'acord amb la Circular 1/2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Considera que "podria contribuir de forma clara a mitigar les desigualtats d'accés a Internet", però la llei general de telecomunicacions del 2014 "impedeix que es puguin oferir amb qualitat ni tan sols els serveis que, segons la circular 1/2010, no afecten la competència" de les companyies que ofereixen Internet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)