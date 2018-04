Jutges i fiscals demanen la dimissió de Catalá per les crítiques a un magistrat del cas de «la Manada»

Les associacions de jutges i fiscals de l'Estat han criticat aquest dilluns les paraules del ministre de Justícia, Rafael Català, sobre la sentència de "la Manada" . En una entrevista a La Cope, Catalá ha considerat que el magistrat que va fer un vot particular en aquesta resolució "té un problema" i que el Consell General del Poder Judicial hauria d'haver intervingut. Ara, però, les associacions l'acusen "d'intromissió" i, per això, demanen la seva dimissió.

Les set associacions, ja siguin d'àmbit progressista o conservador, s'han posat d'acord i han denunciat que Catalá opini sobre aspectes que s'allunyen de la seva tasca política. Així mateix, denuncien que hauria de "vetllar" pel bon sistema judicial, així com "respectar" les decisions dels jutges espanyols.Per altra banda, el CGPJ ha assegurat que el jutge que va destacar pel seu vot particular, Ricardo González, no té cap expedient disciplinari obert "en els últims quatre anys". "En l'actual mandat del CGPJ no s'ha incoat cap expedient disciplinari contra ell", ha confirmat fonts del poder judicial. "Si haguessin existit actuacions disciplinàries anteriors al llarg dels seus 32 anys de carrera, els antecedents estarien cancel·lats segons es disposa a l'article 427 de la Llei Orgànica del Poder Judicial", han puntualitzat des del CGPJ.El Consell ho ha volgut deixar clar, després de les paraules de Catalá, que havia assegurat que tenia "expedients oberts".