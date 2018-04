Cs avala la plataforma constitucionalista que vol Valls per ser candidat

José Manuel Villegas, a la seu de Cs. Foto: Europa Press

Ciutadans avala la plataforma constitucionalista plantejada per l'ex-primer ministre francès Manuel Valls per acceptar ser candidat a Barcelona a les eleccions municipals del 2019. El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha afirmat aquest dilluns que el seu partit aposta per configurar una "plataforma àmplia" que concorri als comicis amb un projecte alternatiu al de les forces "populistes i separatistes" i el candidat de les quals sigui Valls, que ja fa dies que flirteja amb aquesta possibilitat.Villegas ha dit que estan "oberts a fer una llista guanyadora" per als comicis municipals de Barcelona i ha recordat l'oferiment que han fet a Valls perquè fos el candidat dins "d'una llista àmplia on hi hagués més persones independents o persones vinculades a altres partits". "Estem encantats d'explorar aquesta via i veure quines opcions hi ha", ha afegit, si bé ha admès que "a dia d'avui" no tenen previst obrir formalment una ronda de converses amb altres formacions polítiques i que encara no se sap quina forma podria tenir aquesta plataforma.L'ex-primer ministre francès ja va dir la setmana passada que es plantejava presentar-se a les eleccions si era dins d'una candidatura àmpl ia que no estigués integrada per un sol partit.Villegas ha manifestat que "cal incorporar talent" i que "un dels elements fonamentals" d'aquesta plataforma electoral és "que estigui Cs".Per al secretari general de la formació taronja, l'important és tenir una llista "guanyadora" que es basi en "el respecte a la Constitució i a les lleis" i que defensi un model de "ciutat oberta i cosmopolita, una gran capital espanyola i europea" que sigui símbol de modernitat. "Intentarem aglutinar tots aquells que defensin aquestes idees", ha afirmat tot afegint que aquestes idees són oposades a la Barcelona "tancada i vilatana" que volen els partits independentistes i "populistes".Amb tot, el PSC ja ha tancat la porta a formar part d'aquesta eventual plataforma . El secretari d'Organització dels socialistes, Salvador Illa, ha rebutjat la proposta i ha deixat clar que el candidat dels socialistes és Jaume Collboni, el qual va ser escollit en primàries i ha trobat estrany que "el candidat que ve de la mà de Cs vulgui ser candidat d'una plataforma més àmplia". "El PSC té un projecte per a Barcelona i l'explicarà els propers dies", ha avançat.

