VÍDEO Els Segadors, interpretat per més de 1.000 cantaires a Deltebre

Deltebre ha acollit aquest cap de setmana una trobada de corals que ha aplegat més de 1.100 cantaires d’arreu de Catalunya. Sota el nom de “Lleida Canta al Delta”, 42 corals de 17 comarques catalanes van interpretar 126 cançons durant tot el matí de diumenge en diferents indrets del municipi.La trobada final de tots ells, punt culminant de l'acte i un dels moments més emotius es va fer a Lo Passador, el pont que uneix Deltebre i Sant Jaume, on es va interpretar, entre d'altres, lo Carrilet de La Cava i també el cant dels Segadors, amb l'Ebre de fons. Com es pot veure a les imatges, aquest també va ser el moment en quèL'esdeveniment ha estat organitzat per l’Ajuntament de Deltebre, la Federació Catalana d’Entitats Corals, la Coral de Maristes de Montserrat i la Societat Musical Espiga d’Or. Alhora, ha comptat amb la col·laboració de diferents entitats del teixit associatiu del municipi: Associació Local de la Dona de La Cava, Associació de Dones de Deltebre, ADAS, Associació Musical Sol del Delta, la Rondalla dels 3 cantadors, la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre, l’Associació de Veïns de Riumar, l’Associació de Veïns Gent del Barri i l’Associació de Veïns del Barracot.En aquest vídeo resum es poden veure imatges espectaculars de Deltebre, el riu i el Delta amb la trobada de corals com a teló de fons:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)