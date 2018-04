Berga convidarà a Patum els familiars dels presos i exiliats polítics, cedint-los un lloc privilegiat des d'on poder veure la festa al balcó de l'ajuntament. La regidora de Patum, Cultura i Festes del consistori berguedà, Mònica Garcia ha explicat aquest migdia, en una roda de premsa en què s'ha donat a conèixer el mecanisme de sorteig de les places del balcó a la ciutadania, la decisió del Patronat de la Patum de convidar enguany les famílies dels presos i exiliats. "Al Patronat de la Patum van sortir diverses propostes per homenatjar-los; un dels suggeriments que hi havia sobre la taula era el de convidar a les seves famílies, i es va votar a favor d'aquesta proposta", ha comentat Mònica Garcia.Garcia ha detallat que "en la votació i abans que la proposta fos acceptada, es va deixar clar que això suposava una renúncia dels regidors als llocs que tenen reservat per dur-hi un acompanyant, fins i tot a les seves places pròpies com a regidors, si és que les famílies contestessin positivament i hi hagués una demanda superior a l'aforament del balcó", ha detallat Garcia. Els grups polítics, que tenen representació al patronat i que divendres eren presents a l'última sessió ordinària que l'òrgan gestor de la festa fa abans de la celebració, van acceptar la idea, si bé l'Ajuntament de Berga comunicarà formalment aquest dilluns la decisió a aquells que van absentar-se de la reunió de divendres. La Patum se celebra enguany del 30 de maig al 3 de juny.L'Ajuntament de Berga es posarà ara en contacte amb les famílies dels presos i exiliats per tal que, si ho desitgen, puguin presenciar des del balcó del consistori algun dels actes de la festa.El consistori berguedà convida sempre al balcó, coincidint amb Patum, el president del Govern de la Generalitat, així com el president del Parlament, el conseller de Cultura, el president de la Diputació i el diputat de Cultura de l'ens provincial. Amb l'interrogant de si en aquell moment ja hi haurà govern, i si així ho volen els familiars, el president Carles Puigdemont, així com el conseller de Lluís Puig, però també totes les altres persones del govern exiliades o empresonades i la resta de presos polítics, hi podran ser representats a través de les seves persones més properes.