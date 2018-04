​Rajoy torna a «oblidar-se» de felicitar el Barça

🎾 @RafaelNadal se supera a sí mismo y engrandece su leyenda con un nuevo y merecido triunfo en el Conde de Godó. Enhorabuena. MR pic.twitter.com/uml4axzz0Y — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Felicidades a @feliciano_lopez y a @marclopeztarres por su triunfo en el Conde de Godó. Una nueva y gran victoria para el deporte español. MR pic.twitter.com/cIvxWmh9nD — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Implacable @CarolinaMarin en el #EuroHuelva2018. Estamos orgullosos de ti y de que representes a España con tu categoría, trabajo y buen juego. Felicidades. MR pic.twitter.com/DYNj6C1xxW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va fer aquest diumenge diverses piulades per felicitar els èxits dels esportistes espanyols, però es va oblidar de fer-ho per la Lliga de futbol que va guanyar el Barça . Tampoc va fer cap piulada quan l'equip blaugrana va aconseguir imposar-se fa uns dies a la Copa del Rei . Rajoy, que és seguir madridista, sí que va felicitar el Reial Madrid la temporada passada quan va vèncer a la Lliga.Rajoy va felicitar el tenista Rafa Nadal, per haver guanyat el trofeu Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, i també Feliciano López i Marc López, campions del torneig en dobles. A més, va dedicar una piulada a Carolina Marín, que es va proclamar campiona d'Europa de bàdminton de l'europeu que ha acollit Huelva. A la nit no va pensar en la victòria del FC Barcelona a la Lliga de futbol.

