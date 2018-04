Cs censura les crítiques de Català al jutge que volia absoldre «la Manada»

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha criticat les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá , sobre el jutge de l'Audiència de Navarra que va emetre un vot particular en el cas de "La Manada", ja que, al seu parer, demostren "poc respecte per la separació de poders" i suposen "assenyalar" a un jutge."No és la primera vegada que fa unes declaracions en les que demostra poc respecte per la separació de poders", ha afirmat en roda de premsa a la seu de Cs en referir-se a les paraules de Catalá aquest dilluns sobre el jutge Ricardo González, que va demanar la lliure absolució dels acusats ja que no considerava provat l'abús sexual continuat a la víctima pel que els va condemnar la resta del tribunal.El ministre, que ha criticat el contingut del vot particular, ha dit en una entrevista que "tothom sap" en l'àmbit judicial a Navarra que aquest magistrat té "algun problema singular", de manera que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver actuat "preventivament" per assegurar-se que "qui exerceix la jurisdicció està en ple exercici de les seves facultats".Villegas ha indicat que el que hauria de fer en aquest cas un responsable polític, sobretot si es tracta del ministre de Justícia, és proposar canvis legislatius concrets, "no assenyalar a jutges, atacant-los directament", ni "interferir en la feina" del CGPJ. En aquest sentit, ha defensat que es poden "comentar i criticar" les decisions judicials si un no està d'acord amb elles, però sempre des del "respecte". "El que no es pot fer aquest assenyalar a jutges personalment", ha subratllat.Per això, ha demanat a Catalá que "cessi en aquest tipus d'acusacions i declaracions i es posi a treballar en el que ha de treballar", que són "fórmules per millorar aquesta situació" si és que creu que aquesta sentència posa de manifest que "la societat no està prou protegida respecte a determinades actuacions o determinats delinqüents". El dirigent de la formació liberal, que també ha retret al ministre que intenti "dir al CGPJ el que ha de fer", ha conclòs que l'actitud que ha mostrat aquest dilluns "dóna la raó" als partits que li van reprovar al Congrés el maig de l'any passat.En relació amb les crítiques de què ha estat objecte la sentència del cas de "La Manada", Villegas ha dit que, segons la seva opinió, "els jutges treballen amb independència malgrat el que passa al seu voltant". En qualsevol cas, ha deixat clar que no és el mateix que expressin la seva postura dels ciutadans, que "tenen tot el dret de criticar les decisions judicials, manifestant-se o no" al carrer, a que ho faci un responsable polític o la persona que està al capdavant del ministeri de Justícia, que han de parlar sempre "des del respecte a les institucions i al treball dels jutges".Finalment, el secretari general de Cs ha assenyalat que el seu partit porta temps demanant "modificar aspectes de les lleis penals" perquè la societat es defensi millor "davant determinades actuacions i delinqüents", davant la qual cosa va rebre crítiques i va ser "titllat de no se sap què ".Sense esmentar-ho expressament, Villegas s'ha referit així al debat sobre la presó permanent revisable i a la proposta que va fer Ciutadans d'endurir l'accés al tercer grau i als permisos penitenciaris per als condemnats per delictes especialment greus. "Partits que llavors ens acusaven", ara "s'escandalitzen" per la sentència de l'Audiència de Navarra i "es pugen al carro d'aquesta necessitat que els legisladors revisin contínuament les normes perquè la societat pugui defensar-se millor", ha afirmat.

