Enric Millo: «Per respecte, no he posat els peus a la Generalitat»

Enric Millo, delegat del govern espanyol. Foto: ACN

El delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que "per respecte, no he posat els peus a la Generalitat" des que l'executiu de Mariano Rajoy va decidir aplicar el 155 a l'autonomia. Aquestes declaracions són la segona entrega de l'entrevista concedida a l'agència Efe i recollida per diversos mitjans. Segons el delegat, "el Palau de la Generalitat és per al president de la Generalitat, i jo sóc el delegat del govern". Aquesta afirmació li ha servit per dir que un dels elements característics de la intervenció de l'autonomia ha estat "el respecte escrupolós" a les institucions catalanes.També ha afirmat que els despatxos dels consellers cessats estan com eren en el moment de l'aplicació de l'article 155 i que cap representant de l'executiu espanyol els ha ocupat. Millo ha fet una defensa del 155. En la part de l'entrevista publicada ahir, el delegat va assegurar que Catalunya funciona millor des de l'octubre i va advertir que si les circumstàncies polítiques ho requerissin, tot i formar-se Govern a Catalunya, "el 155 es podria aplicar amb cirurgia més fina".

